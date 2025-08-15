Duets "Hurts" Siguldā
Ceturtdien, 14. augustā, britu grupa "Hurts" uzstājās Siguldas pilsdrupu estrādē.
FOTO: sirdi aizkustinoši: "Hurts" pieskandina Siguldu
Ieeja koncerta norises vietā atvērās pulksten 19.00, bet pulksten 20.15 uz skatuves kāpa pašmāju mūziķe Emilija. Savukārt vakara galvenais notikums, grupas "Hurts" uzstāšanās, sākās pulksten 21.30.
Pils parka teritorijā pirms ieejas pilsdrupās tirgotāji piedāvāja dažādu ēdienu un dzērienu klāstu. Bija pieejami arī "Hurts" suvenīri.
Duets "Hurts" norāda, ka 2025. gads iezīmē debijas albuma "Happiness" 15. gadskārtu. Godinot šo panākumu, duets "Hurts" sagatavoja īpašu koncertprogrammu, kuras pamatā ir "Happiness" dziesmas. Tās papildinot arī grupas citu albumu atpazīstamākajiem hitiem.
"Hurts" 2009. gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Kopš debijas ieraksta izdošanas 2010. gadā, kopumā pārdoti vairāk nekā 2 miljoni "Happiness" kopiju, ierindojot albumu Vācijas, Šveices, Austrijas, Somijas, Luksemburgas un citu valstu topu pirmajā vietā vai vismaz desmitniekā. Vienīgi Adams šogad ar Teo neauzstājās.
Grupas panākumus palīdzējuši stiprināt nākamie albumi - 2013. gadā izdotais "Exile", 2015. gada ieraksts "Surrender", 2017. gada albums "Desire" un 2020.gadā izdotais ieraksts "Faith". Apvienība saņēmusi arī virkni mūzikas un video balvu. Viņu hiti "Wonderful Life", "Stay" un "Somebody to Die For" guvuši atzinību visā pasaulē.