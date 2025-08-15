Prieks atkal būt kopā – Dailes teātris atklāj jauno sezonu ar sirsnīgu satikšanos
Šodien, 5. augustā, Dailes teātra kolektīvs sapulcējās uz tradicionālo kopbildi, lai svinīgi iezīmētu 105. sezonas sākumu.
Artūrs Skrastiņš lauku zēna tēlā, Gintam Grāvelim kupla bārda, Imantu Stradu rausta aiz ūsām - aktieri pārsteidz kolēģus ar jaunu izskatu
Aizvadītajā nedēļā, kad pēc divu mēnešu ilga vasaras atvaļinājuma darbā atgriezās Dailes teātra darbinieki, vairākas skatuves zvaigznes izskatījās citādāk nekā iepriekš.
Imantu Stradu rausta aiz ūsām
Dailes teātra 105. sezonas atklāšanas dienā aktieru vidū viens no aktuālākajiem tematiem bija aktiera Imanta Strada ūsas. “Nu tā sanāca. Visu vasaru audzēju bārdu... Nodzinu bārdu, bet ūsas atstāju. Uzrullēju, un tagad nu jau nedēļu izskatos tā. Tāds patiešām esmu pirmoreiz mūžā. Visi, ko satieku, apvaicājas, vai īstas. Laukos biju iebraucis pie tēva, un viņš sākumā nenoticēja, ka tās ir īstas ūsas. Pat paraustīja, lai pārliecinātos,” smaidot žurnālam "Kas Jauns" atzīst Strads.
Vaicāts, kā viņa jauno vizuālo tēlu uztver dzīvesbiedre Valmieras teātra dīva Elīna Vāne, Imants saka: “Var jau būt, protams, ka mānās, bet vismaz teica, ka patīk.”
Artūrs Skrastiņš lauku zēna tēlā
Dailes teātra spožais aktieris Artūrs Skrastiņš pirmajā dienā pēc atgriešanās darbā no atvaļinājuma, kas lielākoties aizvadīts laukos, nudien bija grūti atpazīstams. Šķiet, ka Skrastiņš par visām varītēm cenšas noturēt vasaru un vasarīgās sajūtas “aiz astes” – ja citkārt viņš pieturējās pie tēla un sabiedrībā izgāja, garajām biksēm pieskaņojis kreklu vai T kreklu ar žaketi, tad uz fotografēšanos Dailes teātra 105. sezonas kopbildei Artūrs ieradās šortos, kedās un gaišpelēkā T kreklā, bet uz acīm uzlicis brilles.
Gints Grāvelis uzaudzējis kuplu bārdu
Aktieris Gints Grāvelis, vismaz mērot pēc iesirmās bārdas un tās kupluma, arvien vairāk sāk līdzināties režisoram un Dailes teātra mākslinieciskajam direktoram Viesturam Kairišam. Grāvelis, kurš jaunībā lepojās ar pusgariem cirtainiem matiem, beidzamajos gados mēdz atlaist bārdiņu. Pa šo vasaru viņa bārda ir kļuvusi vēl garāka un kuplāka!