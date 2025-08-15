Dailes teātra jaunās sezonas atklāšana.

Prieks atkal būt kopā – Dailes teātris atklāj jauno sezonu ar sirsnīgu satikšanos

Šodien, 5. augustā, Dailes teātra kolektīvs sapulcējās uz tradicionālo kopbildi, lai svinīgi iezīmētu 105. sezonas sākumu.

Slavenības

Artūrs Skrastiņš lauku zēna tēlā, Gintam Grāvelim kupla bārda, Imantu Stradu rausta aiz ūsām - aktieri pārsteidz kolēģus ar jaunu izskatu

Inta Mengiša

Jauns.lv

Aizvadītajā nedēļā, kad pēc divu mēnešu ilga vasaras atvaļinājuma darbā atgriezās Dailes teātra darbinieki, vairākas skatuves zvaigznes izskatījās citādāk nekā iepriekš.

Artūrs Skrastiņš lauku zēna tēlā, Gintam Grāvelim ...

Imantu Stradu rausta aiz ūsām

Dailes teātra 105. sezonas atklāšanas dienā aktieru vidū viens no aktuālākajiem tematiem bija aktiera Imanta Strada ūsas. “Nu tā sanāca. Visu vasaru audzēju bārdu... Nodzinu bārdu, bet ūsas atstāju. Uzrullēju, un tagad nu jau nedēļu izskatos tā. Tāds patiešām esmu pirmoreiz mūžā. Visi, ko satieku, apvaicājas, vai īstas. Laukos biju iebraucis pie tēva, un viņš sākumā nenoticēja, ka tās ir īstas ūsas. Pat paraustīja, lai pārliecinātos,” smaidot žurnālam "Kas Jauns" atzīst Strads.

foto: Mārtiņš Ziders
Skat, kādas Imantam ūsas!
Skat, kādas Imantam ūsas!

Vaicāts, kā viņa jauno vizuālo tēlu uztver dzīvesbiedre Valmieras teātra dīva Elīna Vāne, Imants saka: “Var jau būt, protams, ka mānās, bet vismaz teica, ka patīk.”

foto: Rojs Maizītis
Iepriekš bez ūsām un bārdas.
Iepriekš bez ūsām un bārdas.

Artūrs Skrastiņš lauku zēna tēlā

Dailes teātra spožais aktieris Artūrs Skrastiņš pirmajā dienā pēc atgriešanās darbā no atvaļinājuma, kas lielākoties aizvadīts laukos, nudien bija grūti atpazīstams. Šķiet, ka Skrastiņš par visām varītēm cenšas noturēt vasaru un vasarīgās sajūtas “aiz astes” – ja citkārt viņš pieturējās pie tēla un sabiedrībā izgāja, garajām biksēm pieskaņojis kreklu vai T kreklu ar žaketi, tad uz fotografēšanos Dailes teātra 105. sezonas kopbildei Artūrs ieradās šortos, kedās un gaišpelēkā T kreklā, bet uz acīm uzlicis brilles.

foto: Mārtiņš Ziders
Dailes teātra spožais aktieris Artūrs Skrastiņš pirmajā dienā pēc atgriešanās darbā no atvaļinājuma, kas lielākoties aizvadīts laukos, nudien bija grūti atpazīstams.
Dailes teātra spožais aktieris Artūrs Skrastiņš pirmajā dienā pēc atgriešanās darbā no atvaļinājuma, kas lielākoties aizvadīts laukos, nudien bija grūti atpazīstams.

Gints Grāvelis uzaudzējis kuplu bārdu

Aktieris Gints Grāvelis, vismaz mērot pēc iesirmās bārdas un tās kupluma, arvien vairāk sāk līdzināties režisoram un Dailes teātra mākslinieciskajam direktoram Viesturam Kairišam. Grāvelis, kurš jaunībā lepojās ar pusgariem cirtainiem matiem, beidzamajos gados mēdz atlaist bārdiņu. Pa šo vasaru viņa bārda ir kļuvusi vēl garāka un kuplāka!

foto: Mārtiņš Ziders
Gintam Grāvelim bārda uzaudzēta garāka.
Gintam Grāvelim bārda uzaudzēta garāka.

Tēmas

Dailes teātrisImantaArtūrs SkrastiņšGints GrāvelisElīna VāneImants Strads

Citi šobrīd lasa