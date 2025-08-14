Dziedātāja Adriana Miglāne vairs nav brīva sieviete.
Slavenības
Šodien 13:34
Dziedātāja Adriana Miglāne Īrijā atradusi mīlestību
Dziedātāja Adriana Miglāne, kurā šobrīd dzīvo Īrijā, atradusi laimi jaunās attiecībās.
Dziedātāja Adriana Miglāne 2022. gada izskaņā sociālo tīklu vidē paziņoja, ka nolēmusi šķirties. Dziedātāja, kura laulības ostā iestūrēja 2022. gada 14. aprīlī un jau pēc astoņiem mēnešiem izšķīrās, šobrīd ar dēlu dzīvo Īrijā.
Kā saviem sekotājiem atklāj Adriana, viņa vairs nav brīva sieviete.
"Pēc tik daudzu gadu pauzes es varu teikt, ka esmu aizņemta. Es esmu satikusi savu cilvēku, kurš ienāca negaidīti. Man ir ārkārtīgi paveicies ar tādu puisi. Es ļoti cīnījos ar sevi, lai spētu pieņemt jaunas attiecības, bet viņš gaidīja un bija vienmēr saprotošs. Un tagad es arī saprotu, ko nozīmē mīlestība," pauž dziedātāja.
Viņa atzīst, ka arī dēls Hugo ir ļoti labi pieņēmis viņas jauno mīļoto.