Latvijā top vizuāli krāšņa ģimenes filma ar mākslīgā intelekta burvību - "Kristofers un divu pasauļu atslēga"
Ogrē un Rīgā, Carnikavas apkaimes pļavās un mežos sākuši rosīties kinoļaudis – top ģimenes filma, kuras vizuālās pasaku pasaules radīšanā tiks apvienoti klasiski vizuālo efektu izstrādes paņēmieni ar mākslīgā intelekta (MI) rīkiem. Filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga” top studijā F.O.R.M.A., kurā radītas arī skatītāju iemīļotās ģimenes filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, “Ūdensbumba resnajam runcim”, “Mazie laupītāji” un “Vecā dārza noslēpums”.
“Kristofers un divu pasauļu atslēga”, kam scenāriju pēc Arno Jundzes romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” motīviem radījis Juris Kursietis, būs režisora Oskara Moroza debija pilnmetrāžas kino. Filma iecerēta kā vizuāli krāšņa piedzīvojumu fantāzijas filma, kurā mākslīgā intelekta tehnoloģijas ļaus atdzīvoties burvju vietām un tēliem. Pasaku pasaules vizuālo risinājumu veidos MI mākslinieks Māris Lagzdiņš,
Filma stāsta par vienpadsmitgadīgo Kristoferu, kuram, negaidīti zaudējot mammu, būs svarīga loma, lai novērstu pasaku un cilvēku pasaules saplūšanu vienā pelēkā realitātē, kurā nav vietas iztēlei un radošumam. Lai glābtu abas pasaules, Kristoferam jāapvieno spēki ar Rozenkrancu un Gildenšternu – it kā izsprukušiem no Šekspīra “Hamleta” lappusēm – un klasesbiedreni Kati. Bēgot no vajātājiem un ielaužoties brīnumainās vietās, viņi cenšas atminēt mammas atstātos noslēpuma pavedienus. Filma apvieno vizuāli bagātu fantāziju ar dziļi cilvēcīgu un sirsnīgu stāstu par bērna spēju atrast sevī drosmi un pārliecību, pat ja viss šķiet sabrucis.
Galvenajā bērnu lomā filmā iejutīsies Roberts Bērziņš, Krostofera draudzeni Kati atveidos Amēlija Gurova, bet Mārča lomā būs Henrijs Blumbergs. Pieaugušo lomās redzēsim pazīstamos aktierus Edgaru Samīti, Kasparu Zvīguli, Gerdu Emburi, Tālivaldi Lasmani, Diānu Kristu Stafecku, Uldi Anži, Rūtu Dišleri, Anriju Sirmo un citus. Filmas radošajā komandā darbojas operators inscenētājs Uldis Jancis, mākslinieks Toms Jansons, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
“Uzņēmumam “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) vienmēr ir prieks atbalstīt jaunas un inovatīvas idejas – kā šajā filmā MI izmantošanu pēcapstrādē. Mākslīgais intelekts būtiski paplašina māksliniecisko izteiksmes līdzekļu klāstu un cilvēka radošumu, vizualizējot to, kas nācis no neizsmeļama resursa – cilvēka fantāzijas. Ar nepacietību gaidām rezultātu, kas pavērs jaunu lappusi Latvijas kino vēsturē,” uzsver filmas “Kristofers un divu pasauļu atslēga” atbalstītāja – telekomunikāciju un tehnoloģiju inovāciju uzņēmuma LMT prezidents Juris Binde.
“Ik dienu, strādājot ar pasaulē jaudīgākajām mākslīgā intelekta inovācijām, redzam, kā tās Samsung ierīcēs palīdz cilvēkiem dzīvot ērtāk un vienkāršāk. No MI atbalsta viedtālruņos un viedpulksteņos, kas saprot mūs no pusvārda un ļauj efektīvāk strādāt, sportot un atpūsties, līdz mākslīgajam intelektam televizoros un sadzīves iekārtās – mēs šīs funkcijas attīstām tā, lai tās būtu pieejamas ne tikai tehnoloģiju entuziastiem, bet ikvienam – ikdienā, mājās, ceļā vai darbā. Tāpēc redzēt mākslīgo intelektu arī kultūras un mākslas projektos, kur tas palīdz iedzīvināt stāstus un paplašināt iztēles robežas, ir tikai loģisks solis nākotnes virzienā,” norāda filmas atbalstītāja – uzņēmuma Samsung korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijā Līga Bite.