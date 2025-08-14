Popmūzikas zvaigzne Bilijs Džoels atceļ turneju un izsola savu motociklu kolekciju
ASV popmūzikas zvaigzne Bilijs Džoels pārdos izsolē savu motociklu kolekciju Ņujorkas štatā pēc tam, kad viņam tika diagnosticēta smadzeņu slimība, kas lika atcelt plānotu turneju, trešdien paziņoja Džoela reklāmaģents.
Džoels maijā atcēla uzstāšanās Lielbritānijā un braucienu pa ASV no 2025.gada jūlija līdz 2026.gada jūlijam viņam diagnosticētās retās slimības - normāla spiediena hidrocefālijas (NPH) dēļ.
"Nesenās medicīniskās diagnozes dēļ Bilijs šogad izsolīs savu motociklu kolekciju," paziņoja viņa reklāmaģents.
Kolekcija ir novietota kādā veikalā Longailendas salas Oisterbejas pilsētā, kur to var bez maksas apskatīt nedēļas nogalēs. "Viņš neatjaunos motociklu veikala "20th Century Cycles" īri, kad septembra beigās beigsies tās termiņš," sacīja Džoela reklāmaģents.
76 gadus vecajam Džoelam, kurš darbojies popmūzikā kopš 20.gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, motocikli ilgu laiku bija viņa publiskā tēla sastāvdaļa.
Saskaņā ar veikala vietnes datiem šajā kolekcijā ir vairāk nekā 75 motocikli, no kuriem daži būvēti pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados.