Svarīga informācija "Prāta Vētras" Daugavpils koncerta apmeklētājiem
Šo sestdien, 16. augustā Daugavpilī, stadionā “Lokomotīve” notiks grupas “Prāta Vētra” priekšpēdējais “Pirmās dienas tūres” koncerts. “Draugi, mums kopā vēl divi skaisti “Pirmās dienas tūres” vakari! Daugavpilij mūsu sirdīs ir īpaša vieta, tādēļ aicinām jūs pievienoties mums šo sestdien! Stadionā vietas ir daudz un biļetes uz koncertu ir vēl pieejamas,” stāsta “Prāta Vētra”.
Aicinām iepazīties ar aktuālāko informāciju par “Prāta Vētras” koncertu Daugavpilī.
Biļetes
Koncerta biļetes joprojām iespējams iegādāties biļešu tirdzniecības vietnē eKase.lv, tirdzniecības centra “Spice” informācijas centrā un veikalā “Manilla” Rīgā, kā arī Daugavpils Kultūras pilī (Smilšu iela 92, Daugavpils). Biļešu cena uz Daugavpils koncertu sākot no 35 EUR. Koncerta dienā pie pasākuma ieejas būs biļešu kase (Jelgavas un Puškina ielas krustojumā), kur būs pieejamas gan stāvvietu, gan sēdvietu biļetes. Biļešu kasē pie ieejas varēs norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm.
Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā apmeklē bez maksas.
Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm. Koncerta norises vietā varēs iegādāties arī “Prāta Vētras” suvenīrus un izbaudīt tirgotāju sagatavotās uzkodas un dzērienus.
Koncerta sākums
Ieeja koncerta teritorijā no plkst. 18.00. Koncerta sākums plkst. 20.00. Koncerta īpašais viesis – Chris Noah ar pavadošo grupu.
Organizatori lūdz koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem. Plaši apmeklētos pasākumos katra darbība aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde, utt. Pasākumā netiks nodrošināta mantu glabātuve.
Nokļūšanai koncerta teritorijā paredzētas 2 ieejas:
- no Jelgavas ielas puses
- no Puškina ielas puses.
Fanu zona
Visos “Pirmās dienas tūre” koncertos skatuves priekšā atrodas fanu zona. Tā ir sadalīta A pusē (atrodas kreisajā pusē ar skatu uz skatuvi) un B pusē (atrodas labajā pusē ar skatu uz skatuvi). Fanu zonas ir identiskas. Fanu zonas var atpazīt sekojot norādēm pie skatuves un uz ekrāniem par ieejām fanu zonā. Aicinājums uz fanu zonu doties laikus, jo pie to ieejām atkārtoti tiks skenētas koncerta biļetes.
Fanu zonā aizliegts ienest ēdienus un alkoholiskos dzērienus.
Brīdinām, ka fanu zonā ir paaugstināts zemo frekvenču skaņas līmenis, kas var izraisīt spiedienu krūšu rajonā vai galvassāpes. Sajūtot šādus simptomus, lūdzam atkāpties no skaņu pastiprinošās skandas par vairākiem metriem.
Transports
No 11. līdz 17. augustam transporta satiksmei tiks slēgti šādi ielu posmi:
- Arodu ielas posms no Jelgavas ielas līdz Grodņas ielai;
- Puškina ielas posms no Jelgavas ielas līdz Grodņas ielai.
No 16. augusta plkst. 16.00 līdz 17. augusta plkst. 01.00 tiks slēgts Jelgavas ielas posms no Arodu ielas līdz Puškina ielai.
Velosipēdus un citus braucamrīkus (skeitbordus, elektriskos skūterus) varēs novietot īpaši ierīkotā “Balcia Insurance” City Combo novietnē, kuras atrašanās vieta ir Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas pagalms. Braucamrīku ķiveres arī iespējams atstāt “Balcia Insurance” City Combo novietnē.
Koncerta apmeklētāji aicināti automašīnas novietot pilsētas autostāvvietās un ielās atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.
Nedrīkst ienest
Koncerta norises vietā nedrīkst ienest lietussargus, “selfijstikus”, foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēsliņus, visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma), izņemot bērnu un specializēto pārtiku, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzeriekārtas, bīstamas vielas un priekšmetus, ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus un inventāru, dzīvniekus. Kā arī visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces, dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas, radioaktīvus materiālus, narkotiskās un psihotropās vielas, taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces, radio raidītājus, karogus (izņemot Latvijas Republikas, Ukrainas), kā arī to kātus no jebkāda materiāla (piemēram, koka kāti, makšķerkāti u.tml.), apģērbu un tā elementus, kas attēlo Krievijas Federācijas un Baltkrievijas simboliku un/vai var raisīt provokācijas un nekārtības koncertā, lielgabarīta lietas un somas (tilpums lielāks par 5 litriem), lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.), piepūšamus balonus, jebkuru citu objektu, kas pēc organizatora domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.
Pasākuma teritorijā iespējamas novērošanas un/vai video kameras. Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt veikts foto, video un/ vai audio ieraksts, kurā viņš var tikt filmēts un fotogrāfēts kā pasākuma apmeklētājs. Šāds materiāls turpmāk var tikt izmantots jebkādos, t.sk. komerciālos nolūkos bez apmeklētāja atļaujas.
Pasākuma teritorijā aizliegts smēķēt tam neparedzētās vietās. Šis ierobežojums attiecas uz visa veida cigaretēm, t.sk. e-cigaretēm, vape, iqos, salt u. tml.