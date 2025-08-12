Jauns duets uz Latvijas mūzikas skatuves - ar kopīgu dziesmu klajā nāk Sanda Dejus un Nauris Brikmanis
"Radio SWH" ētera personības Sanda Dejus un Nauris Brikmanis vasaras izskaņā pārsteidz klausītājus ar savu pirmo kopīgo dziesmu, oficiāli piesakot sevi kā jaunu duetu uz Latvijas mūzikas skatuves.
Ilggadēji kolēģi un draugi - Sanda Dejus un Nauris Brikmanis - apvienojuši spēkus kopīgā dziesmā. Lai arī abi iepriekš sadarbojušies, vadot raidījumus radio viļņos, pasākumos un uzstājoties kopīgās koncertprogrammās, līdz šim Sanda uz skatuves bijusi redzama galvenokārt kā harizmātiska pasākumu vadītāja, kura ar savu klātbūtni papildinājusi grupas "Dziļi violets" priekšnesumus. Ideja par kopīgu muzikālu projektu dzimusi pakāpeniski, draudzībai un radošajai sadarbībai kļūstot arvien ciešākai. Tā kā Sanda līdz šim sevi nav pozicionējusi kā dziedātāju, šis ir īpašs pavērsiens viņas radošajā darbībā.
“Nauris jau kādu laiku mani mudināja ierakstīt kopīgu dziesmu. Ilgi pretojos, jo neuzskatu sevi par dziedātāju un arī nākotnē uz to raugos ar piesardzību. Tomēr kopā ar viņu jūtos droši - gadu gaitā mūsu kolēģu attiecības pārtapušas ciešā draudzībā, un tagad esam kļuvuši arī par ģimenes draugiem,” atklāj Sanda.
Abi iepazinās pirms 13 gadiem, kopīgi vadot radio raidījumu “Urbānie filozofi”, un kopš tā laika viņu ceļi bieži krustojušies. Ilggadējā pieredze izklaides industrijā kalpojusi kā iedvesmas avots jaunā skaņdarba radīšanai. Jaunās dziesmas nosaukums ir “Trādi rīti”, un tā vēsta par cilvēkiem, kuri zina, ko nozīmē smiekli līdz rītausmai, negulētas naktis, mošanās agri no rīta un vēlme apvienot to visu radošā, taču harmoniskā dzīves ritmā. “Dziesma ir par mums visiem, kas jau izauguši no bērnības sandalītēm, sapratuši, ko vēlas no dzīves, un mērķtiecīgi dodas tam pretī,” stāsta Nauris. “Vārdu salikums ‘trādi rīti’ sākotnēji bija mūsu iekšējais joks, bet nu tas kļuvis arī par dziesmas nosaukumu. Tā ir veltījums visiem, kas zina, ko nozīmē dzīvot kaislīgi un radoši,” piebilst Sanda.