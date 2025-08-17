FOTO: tā šodien izskatās “Renegāts” zvaigzne Lorenso Lamass
90. gados viens no populārākajiem seriāliem pasaulē, tostarp Latvijā, bija “Renegāts” ar Lorenso Lamasu titullomā. Viņa pašpārliecinātība un pievilcīgā āriene padarīja Lamasu par 90. gadu siržu lauzēju, taču kā viņš izskatās šodien?
Lorenso Lamass kļuva par televīzijas siržu lauzēju ar Lensa Kansona lomu seriālā “Falcon Crest” (1981), kas viņam sniedza starptautisku atpazīstamību. Tomēr daudziem faniem aktieris visvairāk asociējas ar Reno Reinza lomu seriālā “Renegāts”.
Pēc panākumiem televīzijā Lamass turpināja filmēties dažādās filmās un piedalījās realitātes šovos, piemēram, “Leave It to Lamas”.
Aktiera privātā dzīve bijusi pietiekami raiba – viņš ir bijis precējies sešas reizes, bet pēdējo laulību šķīra šī gada sākumā. Kopumā viņam ir seši bērni.
67 gadus vecais aktieris joprojām turpina filmēties, pārsvarā gan nelielos un neatkarīgos projektos. Šovasar viņa vārds atkal kļuva populārs Google meklējumos, tostarp atjaunojoties fanu interesei par seriālu “Renegāts”.
Lūk, kā aktieris izskatās šodien: