FOTO: tā šodien izskatās “Renegāts” zvaigzne Lorenso Lamass
foto: Moviestore/Shutterstock/ Vida Press
Lorenso Lamass savā populārākajā lomā seriālā "Renegāts".
Slavenības

FOTO: tā šodien izskatās “Renegāts” zvaigzne Lorenso Lamass

Santa Hincenberga

Jauns.lv

90. gados viens no populārākajiem seriāliem pasaulē, tostarp Latvijā, bija “Renegāts” ar Lorenso Lamasu titullomā. Viņa pašpārliecinātība un pievilcīgā āriene padarīja Lamasu par 90. gadu siržu lauzēju, taču kā viņš izskatās šodien?

FOTO: tā šodien izskatās “Renegāts” zvaigzne Loren...

Lorenso Lamass kļuva par televīzijas siržu lauzēju ar Lensa Kansona lomu seriālā “Falcon Crest” (1981), kas viņam sniedza starptautisku atpazīstamību. Tomēr daudziem faniem aktieris visvairāk asociējas ar Reno Reinza lomu seriālā “Renegāts”.

Pēc panākumiem televīzijā Lamass turpināja filmēties dažādās filmās un piedalījās realitātes šovos, piemēram, “Leave It to Lamas”.

Aktiera privātā dzīve bijusi pietiekami raiba – viņš ir bijis precējies sešas reizes, bet pēdējo laulību šķīra šī gada sākumā. Kopumā viņam ir seši bērni.

67 gadus vecais aktieris joprojām turpina filmēties, pārsvarā gan nelielos un neatkarīgos projektos. Šovasar viņa vārds atkal kļuva populārs Google meklējumos, tostarp atjaunojoties fanu interesei par seriālu “Renegāts”.

Lūk, kā aktieris izskatās šodien:

foto: ©2022 Kathy Hutchins / Hutchins/IPA/Sipa USA/ Vida Press
Lorenso Lamass šodien.
Lorenso Lamass šodien.

Tēmas

GoogleHolivuda

Citi šobrīd lasa