FOTO: Bafija ir atpakaļ! Pirmais kadrs ar Sāru Mišelu Gelāru no jaunās "Bafija pret vampīriem" ekranizācijas
Holivudas aktrise Sāra Mišela Gelāra oficiāli atgriezusies Bafijas Samersas lomā jaunajā “Bafija pret vampīriem” ekranizācijā.
Aktrise iejutās ikoniskajā Bafijas Samersas tēlā jaunajā “Bafija pret vampīriem” rīmeikā, kas top straumēšanas platformai Hulu. Fotogrāfijās no Losandželosas filmēšanas laukuma redzams, kā Sāra ir ģērbusies sarkanā mini kleitā ar garām piedurknēm un saskaņotās sarkanās augstpapēžu kurpēs. 48 gadus vecā aktrise rokās tur kafiju, bet viņas gaišie mati brīvi plīvo vējā.
Šis ir pirmais brīdis kopš seriāla noslēguma 2003. gadā, kad fani atkal redz Gelāru Bafijas tēlā. Lai arī gadu gaitā bija neskaitāmas runas par iespējamu rīmeiku, pati Sāra nebija gatava atgriezties līdz brīdim, kad projektam pievienojās “Oskara” balvas laureāte režisore Klēra Žao.
“Daudzus gadus es atteicu ideju par seriāla atgriešanu,” atklāja aktrise. “Negribēju atkārtot jau redzēto. Gaidīju īsto brīdi. Tad Klēra, liela Bafijas fane, piedāvāja man šo projektu, un es piekritu.”
Gelāra atklāja, ka viņi pie projekta strādājuši trīs gadus un piebilda, ka jaunais rīmeiks “mēģinās atrast balansu starp jauniem un veciem tēliem.” “Mans sapnis būtu atgriezt visus, kas seriālā miruši, taču vieta būs jāatvēl arī jaunām stāstu līnijām,” sacīja Gelāra.
Par citu oriģinālā seriāla zvaigžņu piedalīšanos pagaidām nekas nav zināms, taču nesen Gelāra paziņoja, ka galveno lomu seriālā atveidos 15 gadus vecā aktrise Raiena Kjēra Ārmstronga.