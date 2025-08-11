Aktieru pāris Ieva un Oskars Florences-Vīksnes kopā jau sešus gadus.
Šodien 15:01
Aktieru pāris Ieva un Oskars Florenci-Vīksnes svin sesto kāzu gadadienu
Nesen savu sesto kāzu gadadienu atzīmēja aktrise Ieva Florence-Vīksne kopā ar vīru, aktieri Oskaru Florenci-Vīksni.
Sociālajā tīklā Instagram Ieva ievietoja vairākas fotogrāfijas no fotosesijas ar vīru, parakstot tās ar vārdiem: “Turpinām rullēt. Svinam mīlestību. Mūsu kāzu gadadiena! Kurš gan skaita, cik gadi pagājuši?! Mīlu Tevi vēl vairāk!” raksta Ieva.
Pāris apprecējās 2019. gada 9. augustā, bet 2021. gadā pasaulē nāca viņu dēls Leonards.