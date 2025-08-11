FOTO: filmas "Dvīņu slazdā" zvaigznes atkal apvienojas uz sarkanā paklāja
Nesen uz kino ekrāniem iznāca filmas “Dīvainā piektdiena” ilgi gaidītais turpinājums “Vēl dīvaināka piektdiena” ar Lindseju Lohanu un Džeimiju Lī Kērtisu galvenajās lomās. Filmā fanus pārsteidza daudzas atgriešanās, taču kulminācija neapšaubāmi bija Eleinas Hendriksas parādīšanās.
Šoreiz aktrise atveidoja žurnāla "Rolling Stone" redaktori, taču fani viņu uzreiz atpazina kā Mereditu Bleiku no 1998. gada filmas “Dvīņu slazds”, kurā Lindseja Lohana savā kino debijā atveidoja identiskās dvīnes Eniju un Heiliju.
Uz sarkanā paklāja Lindseja vienojās kopīgā fotogrāfijā ne tikai ar Eleinu, bet arī ar Lizu Annu Volteri, kurā filmā atveidoja ģimenes mājkalpotāju Česi.
“Es tik ļoti mīlu Lindseju, un mums bija tik īpaša pieredze kopā,” Hendriksa stāstīja laikrakstam "The New York Post". “Neviens no mums nevarēja paredzēt, par ko pārtaps "Dvīņu slazdā". Mēs vienkārši zinājām, ka atrodamies šajā ļoti skaistajā, greznajā filmēšanas laukumā, atveidojot neticamus personāžus šajā ļoti iemīļotajā stāstā.”
Filma “Dvīņu slazds” (1998) kļuva par vienu no atpazīstamākajām 90. gadu ģimenes komēdijām un joprojām ir ļoti populāra gan pieaugušo, gan jaunākās auditorijas vidū. Tā bija Lindsejas Lohanas kino debija, kas atnesa viņai pasaules slavu.
Filmā piedalījās arī aizsaulē aizgājusī Nataša Ričardsone, atveidojot Elizabeti Džeimsu — Enijas un Heilijas māti.