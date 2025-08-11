"“Pirmās dienas tūre” Ventspilī bija magnētiska!" norāda "Prāta Vētra"
Grupa "Prāta Vētra" norāda, ka sestdien, 9. augustā, Reņķa dārzā Ventspilī notikušais koncerts, kurā pulcējās aptuveni 12 tūkstoši cilvēku, bija magnētisks.
Pēc koncerta grupa saņēma sveicienu jūru no kurzemniekiem un ventspilniekiem. “Draugi, paldies par uzņemšanu! Laikapstākļi mūs lutināja un ļāva kopā izbaudīt ļoti ģimenisku un sirsnīgu sadziedāšanos! Paldies arī mūsu šī koncerta īpašajiem viesiem Chris Noah un Gustavo”, atzīmē grupa.
“Pirmās dienas tūres” skatītājiem koncertos ir iespēja uz lielajiem ekrāniem baudīt krāšņas dziesmu video vizualizācijas, bet viena no tām nu pārtapusi par īstu videoklipu. ““Pēc skatītāju pieprasījuma” tapa videoklips dziesmai “Mellužu Stacija”, kas sākotnēji filmēts tikai kā dziesmas vizualizācija.
Mūsu Kaspars Roga un Helvijs Fiņķis ir šīs tūres super radošais tandēms, kuri mūs ieraudzīja dzelzceļnieku ampluā. Romantiskais stāsts ar Agnesi Budovsku galvenajā lomā nu skatāms gan tūrē uz lielajiem ekrāniem, gan skatītājiem youtube,” stāsta “Prāta Vētra”. Video filmēts Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, izmantojot autentiskus vagonus un drezīnu. Tēlus uzburt palīdzēja grima māksliniece Līva Drešere, stiliste Elizabete Džeina Rubene un horeogrāfe Liene Grava.
Jau otrdien “Prāta Vētras” tūres tehniskā komanda dodas ceļā uz Latgali, kur Daugavpils stadionā “Lokomotīve” koncerts notiks 16. augustā. Pēc tam gaidāms grandiozs “Pirmās dienas tūre” noslēguma koncerts 23. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Biļetes uz koncertiem joprojām pieejamas ekase.lv. “Pirmās dienas tūri” visā Latvijā piedāvā Mītavas bezalkoholiskais alus, atbalsta Signet banka, DSV, Storent, Samsung, Balcia, CityBee, Neste, žurnāls "Pastaiga", ziņu portāls Delfi, TV3 Group, JCDecaux, Dienas Mediji, inbox.lv, Radio TEV un radio EHR Latviešu Hiti.