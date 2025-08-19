Māsas Legzdiņas ikdienā un šova „Dziedošās ģimenes” pirmajā sezonā
Kāpēc fanes grib aptaustīt dziedātāju Aiju Legzdiņu?
Populārā šlāgerdziedātāja Aija Legzdiņa joprojām izraisa daiļā dzimuma apbrīnu par vizuālajām pārvērtībām, kad pēc 2016. gadā veiktās kuņģa samazināšanas operācijas viņa no omulīgas apalītes kļuva par slaidu dāmu.
Aiju Legzdiņu plašāka sabiedrība iepazina TV šovā "Dziedošās ģimenes", kur viņa dziedāja duetā ar māsu Gundegu. Tolaik Aija piedzīvojusi arī “sava svara kulmināciju” – būdama 170 centimetru gara, svērusi aptuveni 140 kilogramu. Lai arī ar omulīgo svaru nejutusies īpaši slikti, laiku pa laikam īstenojusi dažādas tievēšanas metodes, kas gan nav bijušas iedarbīgas. Un 2016. gadā pati pieņēmusi lēmumu par labu kuņģa samazināšanas operācijai bariatrijai.
Par izskatu runājot, Aija saka paldies saviem vecākiem un gēniem: “Es vienmēr esmu teikusi un teikšu, ka neizskatījos un nejutos slikti arī tad, kad svēru 140 kilogramu. Bija grūti, bija kaut kādas problēmas, bet, atvainojiet, es savu karjeru – šo dziesmu ceļu – sāku "Dziedošajās ģimenēs" kā ļoti apaļa dāma. Ja tā sievišķība ir, tad tā ir sievietēm ar jebkādu svaru.”
Pēc pārvērtībām bija grūti sevi pieņemt
Jaunajā izskatā, ar zaudētiem kilogramu desmitiem, Aijai sākotnēji bijis neparasti sevi pieņemt: “Bija jāsadzīvo ar to tievo un slaido Aiju, un jāatzīst – tas bija ļoti grūti. Es pat nemācēju pāriet no ierastā ģērbšanās stila uz slaidas sievietes garderobi. Cilvēki no malas teica, ka līdz ar jauno izskatu arī raksturā esmu kļuvusi citādāka. Tad pagāja kāds laiks un saņēmu komplimentus, ka vecā Aija ir atpakaļ. Zinu, ka daudzas sievietes šādās dzīves situācijās piedzīvo ko līdzīgu,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" saka viņa un atminas: “Kad biju 140 kilogramu smaga, cilvēki man ausīs dūdoja: “Aija, cik tu labi izskaties!” Un es tam ticēju. Pēc būtības slikti ar šo svaru nejutos, varēju lēkt tāpat kā tagad, kad slaida. Bet pagrieziena punkts bija viens moments – kad slimoju ar migrēnu un nāca lēkmes, ģimenes daktere teica: “Aija, jums ir problēmas ar spiedienu.” Mana mamma ar spiedienu cīnās un mokās visu mūžu, viņai ir cukura diabēts un kāju vēnu paplašināšanās. Un es sāku aizdomāties – johaidī, arī man tas viss būs, ja neko nedarīšu! Tas nostrādāja. Kārtoju analīzes un devos uz kuņģa samazināšnas operāciju. Pašlaik jūtos ļoti labi. Man nav ne galvassāpju, ne cukura problēmu, ne paaugstināta asinsspiediena.”
Pa skatuvi lec ar visu protēzi
“Es neteiktu, ka tagad dzīvoju ļoti veselīgi, vienkārši vairs tik daudz neēdu. Ēdu maz, bet bieži. Viena ēdiena porcija ir manas dūres lielumā. Tāpat arī formā palīdz būt kustība un skatuviskā darbība, koncerti. To laikā eju līdz skatītāju zāles pēdējai rindai un lecu atpakaļ līdz skatuvei. Esmu dzīvelīga! Es arī katru dienu staigāju – vai nu eju viena, vai ņemu līdzi mazbērnus. Mīļās meitenes, ir jābūt kustībā, īpaši tad, ja ir pāri 60 gadiem!” iesaka šlāgerdziedātāja.
Par Aijas pārvērtībām dāmas joprojām vēlas uzzināt ko vairāk – kad koncerta laikā viņa ieiet skatītāju zālē, ir kundzes, kas vēlas pieskarties un aptaustīt. “Jā, ir arī krunciņas, bet tās ir manas dzīves, smieklu, prieka un bēdu krunciņas. Dāmas manī tik labestīgi skatās un ar lielu interesi vēlas mani izpētīt, lai pārliecinātos: “Vai tiešām tā var būt?!” Pēc koncertiem nāk mani vēlreiz kārtīgi apskatīt un kopā nobildēties,” ar smaidu atklāj viņa. “Mani arī feisbukā uzrunā sievietes, kas pēc šīs operācijas un lieko kilogramu zaudēšanas nevar tikt galā un pieņemt sevi, jo āda, ja esi pēc 50, tik ātri nesaraujas, un sievietēm nepatīk tas, kādu seju viņas ierauga spogulī. Tad nu es iesaku, ka vajag kustēties un daudz dzert ūdeni. Meitenes, man mājās visapkārt ir ūdens pudeles – tas palīdz mūsu ģīmītim un ādai,” ar padomu dalās Aija Legzdiņa.