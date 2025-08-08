Holivudas siržu lauzējs Džeikobs Elordi izšķīries no mīļotās
Holivudas aktieris un siržu lauzējs Džeikobs Elordi un ietekmīgā satura veidotāja Olīvija Džeida Giannulli ir izšķīrušies.
Pāris nesen pieņēmis lēmumu pārtraukt attiecības pēc vairāk nekā četru gadu ilgas kopā būšanas ar pārtraukumiem.
Olīvija bija pirmā persona, ar kuru Elordi sāka satikties pēc šķiršanās no Kaijas Gerberas – supermodeles Sindijas Krovfordes meitas – 2021. gadā. Iepriekš viņš bijis attiecībās arī ar aktrisi Džoiju Kingu, ar kuru filmējās romantiskajā filmā "The Kissing Booth". Īslaicīgi viņu vienoja arī romāns ar seriāla "Eiforija" kolēģi Zendaju.
Lai gan Elordi un Giannulli vairākas reizes tika manīti kopā ceļojumos Itālijā 2023. un 2024. gadā, viņi nekad neparādījās kopā uz sarkanā paklāja, neapstiprināja attiecības sociālajos tīklos un publiski tās neapsprieda, jo deva priekšroku privātumam.
Drīz pēc šķiršanās Olīvija atklāja, ka pārcēlusies no ASV un sākusi jaunu dzīvi Parīzē. 25 gadus vecā YouTube zvaigzne savā vlogā pavēstīja: “Labrīt no Parīzes. Šis būs aizraujošs piedzīvojums, ko dokumentēt. Es šeit padzīvošu kādu laiku, un esmu patiešām sajūsmināta, ka varēšu jums publicēt jaunus video.”
Viņa norādīja, ka cer šī gada beigās uzsākt savu biznesu, piebilstot, ka viņas dzīvē šobrīd daudz notiek un viss ir “pozitīvi un aizraujoši”.
Olīvijas ģimenes vārds nonāca mediju virsrakstos 2019. gadā tā sauktajā “Operation Varsity Blues” skandālā. Viņas vecāki – aktrise un seriāla "Pilna māja" zvaigzne Lorija Laflina un modes dizainers Mossimo Giannulli – tika apsūdzēti kukuļdošanā, lai nodrošinātu savām meitām vietas Dienvidkalifornijas Universitātes (USC) airēšanas komandā, lai gan viņām nebija nekādas pieredzes šajā sporta veidā.