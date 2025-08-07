Magone jau atkal meklē mīlestību...
Slavenības
Šodien 10:42
Magone sola piedzīvojumus... un varbūt kāzas? TV šovu zvaigzne aicina brīvos vīriešus uz “lauku mīlas nometni”
Vairāku televīzijas šovu dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna, kuras mīlas peripetijām skatītāji sekojuši līdzi ne reizi vien, aicina brīvos vīriešus pieteikties viņas rīkotajai “lauku mīlas nometnei”.
Sociālajos tīklos Magone publicējusi video, kurā uzrunā visus brīvos, pašpietiekamos un, kā viņa saka, “superīgos” vīriešus, aicinot iesaistīties īpašā mīlestības meklējumā.
“Sveiks, pašpietiekamais, superīgais vīrieti! Ja joprojām meklē savu īsto un liktenīgo, nebaidies no smaga darba, grūtībām un – protams – no Magones, tad šis ir tieši tev! Piesakies “Magones lauku mīlas nometnei" jau augusta beigās, un tevi sagaida brīnišķīgi piedzīvojumi un, varbūt, arī liktenīgas kāzas – kas zina? Neizmēģināsi – nezināsi. Raksti man privāti – “Facebook”, “Instagram” vai “TikTok”,” aicina Magone.