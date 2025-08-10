Šī karaļnama pārstāve pievēršas videi draudzīgu autiņbiksīšu ražošanai
Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone spērusi negaidītu soli savā profesionālajā dzīvē. Viņa sākusi tirgot ekoloģiskas autiņbiksītes, kuras, pēc Fērgijas teiktā, varētu būt īsta revolūcija vides aizsardzības jomā.
Sāra Fērgusone savas profesionālās izaugsmes gados ir tirgojusi visdažādākos produktus – no tintes pildspalvām līdz virtuves kombainiem. Viņa bijusi bestselleru autore, podkāsta vadītāja un kādu laiku arī “Svara vērotāju” reklāmas seja.
Tagad Jorkas hercogiene pievēršas jaunam komerciālam virzienam, piedāvājot neparastu produktu. Fērgija, kas ir gādīga mamma un vecmāmiņa, pieteikusi sevi mazuļu preču tirgū ar revolucionāru autiņbiksīšu ideju. Prinča Endrū bijusī sieva ir omīte četriem mazbērniem – viņas meitām princesei Beatrisei un princesei Eiženijai katrai ir divi bērni.
Izdevumam “DailyMail” Sāra pastāstījusi: "Esmu izstrādājusi videi draudzīgas autiņbiksītes. Būt vecmāmiņai ir aizraujoši – jo vairāk mazbērnu, jo skaidrāk redzams, cik ļoti nepieciešamas ir kompostējamas autiņbiksītes.” Projektu, kas nosaukts "Kopējais labums" (“The Greater Good”), Sāra īstenojusi sadarbībā ar dr. Džeisonu Greiemu-Naju un viņa sievu Kimu, kuru žurnāls “Fortune” reiz iekļāva desmit pasaules ietekmīgāko sieviešu- uzņēmēju sarakstā.
Princeses Eiženijas dēls Augusts “Instagram” fotogrāfijās
"Mēs esam izgudrojuši pirmās kompostējamās autiņbiksītes,” pastāstīja Fērgusone, piebilstot, ka tās tiek ražotas Samoā. Cīņā pret mikroplastmasu un atkritumiem, kas nesadalās, Sāra uzsver, ka eko autiņbiksītes palīdzēs novērst šo bieži izmantoto bērnu preču nonākšanu atkritumu poligonos.
"Katru minūti pasaulē tiek nomainīti 380 tūkstoši autiņbiksīšu – tāpēc šis ir ļoti labs risinājums," paskaidroja hercogiene. Kāds Sārai tuvs avots izdevumam “Express” norādījis, ka jaunā iniciatīva būs cieši saistīta ar labdarību. Projekts radies iedvesmojoties no hercogienes vecmāmiņas lomas. Viņa ir omīte Augustam un Ernestam Brūksbenkiem, un Sjennai un Atēnai Mapelli Moci. Sāra ir arī vecmāmiņa Beatrises audžudēlam Kristoferam Vulfam Mapelli Moci, kurš gan no mazuļa vecuma jau sen ir izaudzis. Zēnam ir deviņi gadi.
Princese Beatrise un Edoardo Mapelli Moci kāzu dienā 2020. gada 17. jūlijā
Kā mīloša vecmāmiņa, Sāra bieži ar lepnumu stāsta par mazākajiem ģimenes pārstāvjiem. Runājot par vecāko mazdēlu Augustu, viņa reiz teica: "Mazais Augusts ir fenomenāls. Viņš ir ļoti spēcīgs puisēns. Augustam šķiet, ka es esmu smieklīga. Tas ir tik amizanti – es viņam lieku smieties. Vispirms viņš samulst, bet tad sāk ar mani koķetēt."
Savukārt citā intervijā izdevumam “Metro” viņa stāstīja: "Es viņiem lasu vakara pasaciņas. Augusts ir tik mīļš mazs zēns, mēs spēlējamies ar kravas mašīnām – bet, ja viņš kādreiz vēlēsies rotaļāties ar Bārbijām, arī tas būs lieliski."