Šīs nedēļas nogalē – 8. un 9. augustā – Lucavsalā aizritēs septiņpadsmitais "Positivus" festivāls. Katru gadu šo pasākumu vasaras pilnbriedā apmeklē arī virkne sabiedrībā zināmu cilvēku, kuri nevairās iejukt pūlī un baudīt mūziku, mākslu un kopā būšanu – plecu pie pleca un gurnu pie gurna ar tūkstošiem citu apmeklētāju.
Slavenības
Šodien 11:11
Arī slavenības mīl "Positivus" - ar saviem stāstiem dalās Anta Aizupe, Artis Dvarionas un Roberts Feders
Festivāla gaidās aprunājāmies ar dažām slavenībām, kas ne tikai pastāstīja, ko šogad plāno dzirdēt, redzēt un piedzīvot Positivus, bet arī atklāja pārsteidzošas detaļas par savu festivālu pieredzi.