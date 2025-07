Heidija Kluma norāda uz "lielākajiem maldiem" par dzīvi pēc 50

No otras puses, Kluma slavēja mūslaiku slavenības, kas atklāti runā par sev veiktajām kosmētiskajām procedūrām. "Kurš vēlas parunāt par plastisko ķirurģiju un dalīties ar to, dodiet man visu tālruņa numurus," viņa pajokoja. Pati supermodele gan atzina, ka pagaidām viņai ir tikai viens sirms mats uzacī un piebilda: “vēl viens ir uz šīs krūts, kas dažkārt izaug ļoti garš”. Heidija atzina, ka ir gatava pieņemt jebko, kas nāks līdz ar novecošanās procesu. “Vai tad mēs visi nevēlamies sagaidīt sirmu vecumu? Mēs visi to sakām un tā ir patiesība. Es ar cerībām skatos uz saviem 60 un 70 gadiem, un, ja liktenis lems, tad arī 80 un 90. Jā mēs joprojām būsim dzīvi, tad to ir jāsvin.”