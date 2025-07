Dziedātāja Laima Vaikule: "Esmu pret karu, bet krievu valoda nav vainīga"

"Viņi nesaprot, ko es saku. Nedrīkst nogalināt. Runa nav par tautībām, es taču krieviski runāju speciāli, es varu runāt latviski, varu ne tik labi runāt angliski, bet es runāju krieviski tāpēc, lai cilvēki mani saprastu. Neesmu pret krieviem, Krieviju, esmu pret agresiju un karu. Viņi nesaprata, kāpēc es esmu par to, ka nojauc pieminekli pie mums. Ne jau tāpēc, ka es būtu pret to cilvēku piemiņu, kuri atdeva savas dzīvības, es esmu pret strīdiem starp krievvalodīgajiem un latviešiem pie mums Latvijā, es gribu dzīvot mierā. Kāpēc tas ir slikti? Kāpēc to nesaprot? Es nezinu, kā vienkāršāk vārdus atrast," sacīja Vaikule.