Kellija Osborna dusmīgi noraida runas par vecāku "pašnāvības paktu"

Pirms trim gadiem Šārona, kuras tēvs pirms nepilniem 20 gadiem nomira no Alcheimera, atkārtoti pauda līdzīgu nostāju ģimenes podkāstā. Kad dēls Džeks viņai par to pajautāja, Šārona pajokoja: “Tu domā, ka mēs ļausim sev ciest?”, uz ko Džeks atbildēja: “Vai tad mēs jau tagad visi neciešam?” Šārona tam piekrita, bet papildināja: “Jā, mēs visi ciešam, bet es negribu, lai sāp arī fiziski.” Kad Kellija ieminējās, ka māte varētu pārciest pat smagu slimību, Šārona iebilda, ka šādā gadījumā viņa varētu zaudēt spēju veikt pat elementāras cilvēka pamatfunkcijas. “Jā, bet kāds labums no tā, ja tu izdzīvo un nevari pat savu dibenu noslaucīt, čurā visur, sūdi visapkārt, nespēj ēst…” – savu viedokli par labu eitanāzijai pamatoja Šārona Osborna.