Skandāls Holivudā? Sāra Mišela Gelāra atklāti runā par iespējamo konfliktu ar Dženiferu Lovu Hjūitu

Šī nav pirmā reize, kad Gelāra un Hjūita publiski noliedz baumas par it kā saspīlētām attiecībām. Aizvadītā gada decembrī Hjūita komentēja ilgstoši klīstošās baumas, ka tieši viņa esot panākusi Gelāras varones izslēgšanu no franšīzes: “Man bija 18 gadi. Viņi taču neklausījās manus komentārus par scenāriju," Hjūita pajokoja podkāsta “I’ve Never Said This Before” epizodē. “Mēs visi bijām šajā piedzīvojumā kopā, centāmies visu saprast un tikt galā. Es ļoti atbalstu viņu un Frediju,” paskaidroja Hjūita. “Manuprāt, tas ir pats foršākais pasaulē, ka viņi ir precēti jau 100 gadus un viņiem ir bērni. Tas ir burvīgi.”