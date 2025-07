Dziedātāja Būū atgriežas ar singlu angļu valodā - “Wormwood”

““Wormwood (Get away from me)” ir dziesma par maģiju, un par sevis un savas telpas attīrīšanu gan fiziskā, gan iekšējā nozīmē. Tās iedvesmas avots ir vērmeles augs, ko iepazinu pavisam citā gaismā kā spēcīgu dabas sabiedroto, ar kuru strādājot, esmu piedzīvojusi dziļus iekšējus procesus. Šī pieredze man palīdzējusi ieraudzīt un atlaist ierobežojošas domas, ieradumus un emocijas, kas kavē izaugsmi. Es zinu, ka tēma par maģiskiem augiem nav visiem saprotama vai pieņemama, bet viena no būtiskākajām atziņām, ko esmu guvusi, ir spēja palaist vaļā kontroli un vēlmi izpatikt citu gaidām. Es ceru un novēlu, ka, ieklausoties dziesmas tekstā un savās sajūtās pēc tās noklausīšanās, katrs varēs rast kaut nelielu refleksiju par to, ko būtu vērts palaist vaļā no savas dzīves, lai pietuvotos savam augstākajam potenciālam ,” Būū stāsta. Dziesmas autore un mūzikas producente ir Ilze Fārte, Mix un mastering veicis Armands Varslavāns.