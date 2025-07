"Diddy ir sarežģīts cilvēks, bet šī nav sarežģīta lieta!” Tiesību eksperts uzskata, ka zvērinātie pieņēmuši pareizu lēmumu

Tomēr Geragos uzskata, ka šie skaitļi ir pilnīgi nepareizi. "Patiesībā es uzskatu, ka šī lieta nav vērta neviena no šiem aprēķiniem. Ir programmas, kuras viņš varētu izmantot, un es esmu pārliecināts, ka viņš to izdarīs. Viņam ir bijis milzīgs laiks – es to saucu par pārtraukumu – un viņš to ir izmantojis produktīvi. Viņš lasa, domā, runā. Zinu, ka tas tagad nešķiet tā, bet es domāju, ka retrospektīvā, kad viņš būs ārā, tas būs ļoti produktīvi."