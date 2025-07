Kas par Fredija Merkūrija "slepeno mīlas bērnu" sakāms Braienam Mejam?

77 gadus vecais ģitārists Braiens Mejs atbildējis uz ziņām, kas parādījās šī gada pavasarī, kad tika apgalvots, ka leģendārais grupas “Queen” solists slavas dziedu laikos kļuvis par tēvu meitai, bet to slēpis no sabiedrības. Kad atklātībā parādījās šī sensacionālā vēsts (iepriekš nekad nebija klīdušas baumas par dziedātāja mīlas bērniem), tika arī apgalvots, ka paši tuvākie tomēr par to zinājuši, to skaitā grupas kolēģi.