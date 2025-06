Kristaps Porziņģis uz koncertu šļūc "Gucci" mūļos...

Kristaps iecienījis ērtus apavus un bieži nekautrējas staigāt pat sandalēs ar zeķēm kājās. Šoreiz ļoti izskatījās, ka basketbolists bija apāvis "Gucci Princetown Mule" iešļūcenes ar Mongolijas aitas vilnas oderi. Par šiem mūļiem to valkātāji teic, ka esot patiešām ērti, nekad neiziet no stila un ir modes nama "Gucci" viena no klasiskām vērtībām. Internetā var atrast, ka šādu apavu cena ir ap 1000 eiro, bet "eBay" platformā lietotus var nopirkt par 200–500 eiro, atkarībā no nolietojuma pakāpes.