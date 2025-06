Megana Mārkla dalījusies ar vēl neredzētām princeses Lilibetas fotogrāfijām

Princis Harijs 2023. gadā raidījumā "The Late Show with Stephen Colbert" atklāja, ka viņa bērnu matu krāsa nāk no princeses Diānas ģimenes puses. Kad Saseksas hercogam jautāja, vai viņš savos bērnos saskata kādus ģimenes locekļu iezīmes, viņš atbildēja: "Noteikti savu mammu. Rudā gēns ir spēcīgs!"