"Prāta vētras" Kaspars Roga ar savu Evitu ir kopā jau 18 gadu, bet abi aizvien neprecēti

Nākot gaismā jaunajam mīlasstāstam, atklājās, ka no Saldus nākusī Evita Liepiņa ir tā pati meitene, kurai savā albumā "Beidzot" dziesmu veltīja Gustavs Butelis jeb reperis Gustavo. Vairākus gadus Gustavo un Evitai bijušas draudzīgas attiecības, bet tad mīļotie pašķīrušies. Pēc tam Evita sagāja kopā ar Kasparu Rogu, kas tolaik bija viens no Gustavo labākajiem draugiem. Taču šajā it kā savdabīgajā mīlas trijstūrī nebija nekā aizdomīga, jo, kā atzina Gustavo paziņas, reperim attiecības ar Evitu izirušas jau labu laiku pirms tam, kad meitene sākusi attiecības ar Kasparu.