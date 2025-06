Francis Gustavs Lācis pēc saulgriežiem precēs savu līgavu Beāti

Kā zināms, Francis Gustavs Lācis nāk no muzikālas un stipras ģimenes. Viņa vecāki komponists un pianists Kārlis Lācis un mamma Vineta Vilistere-Lāce šogad atzīmēs kāzu 27. gadadienu. “Mēs ar Beāti viennozīmīgi iedvesmojamies no savām ģimenēm. Vērtību skalā ģimene man ir pašā augšā. Ģimene man vienmēr ir bijusi vislielākais atbalsts, un visu, ko vien varu, mācos un ņemu kā paraugu no saviem vecākiem. Pēc tādiem pašiem principiem, ceru, par veiksmīgu un laimīgu izdosies uzbūvēt nu jau arī paša ģimeni,” saka talantīgais basketbolists. Līgava izlēmusi gan paturēt savu, gan pievienot vīra uzvārdu. “Droši vien iedvesmojies no manas mammas!” smaidot līgavai teic Francis Gustavs Lācis.