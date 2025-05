FOTO: Kas ir mūsdienu sieviete: trausla vai neapturama: Savu atbildi meklē mūsdienu deju šovā Dūša papēžos

Dziedātāja Aminata, kura arī bijusi daļa no iepriekšējā “Vibe” studijas uzveduma, sajūsmā dalās savās atmiņās par šovu: “Deju šovs “Dūša papēžos” ir ne tikai šovs, bet arī emocionāls ceļojums! Esot klātienē zālē izjutu ļoti plašu emociju spektru no līdzjūtības un patiesa emocionāla aizkustinājuma līdz smieklu asarām. Tās nav tikai dejas, tie ir stāsti! Tajos stāstos atpazinu arī sevi. Paldies meitenēm par jaudīgu šovu! Un es noteikti iesaku uz to aiziet!”.