Bez viņa "ABBA" nebūtu skanējusi tā. Atvadāmies no cilvēka, kuru dēvēja par piekto grupas dalībnieku un īstu leģendu

Benijs Andersons sacīja: “Tu mums, četriem no “ABBA”, nozīmēji vairāk nekā jebkurš cits. Es ceru un ticu, ka tu to juti visu šo gadu garumā, kopš strādājām (un nepārtraukti smējāmies) studijā. Mūsu mūzika turpina dzīvot, šķiet, un tieši tu padarīji to mūžīgu. Tu biji lielisks iedvesmotājs un prieka nesējs. Un labākais skaņu inženieris, kāds jebkad redzēts pasaulē. Man tevis pietrūkst.”