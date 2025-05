“Es neesmu lelle, es esmu kāda bērns!” Žūrija Diddy lietā tiek iepazīstināta ar sirdi plosošām īsziņām

Venturas vīrs Alekss Fains pēc liecību noslēguma teica: “Pēdējo piecu dienu laikā pasaule bija lieciniece manas sievas spēkam un drosmei atbrīvoties no pagātnes. Internetā ir izskanējušas dažādas spekulācijas par to, kā man ir sēdēt tur un klausīties manas sievas liecību. Esmu jutis milzīgu lepnumu un mīlestību pret Kesiju. Tāpat esmu jutušas dziļas dusmas par to, ka viņai nācās sēdēt pretī cilvēkam, kurš mēģināja viņu salauzt. [..] Es neglābu Kesiju, kā daži ir teikuši. Kesija glāba pati sevi. Viņa viena pati atbrīvojās no vardarbības, piespiešanas, pāridarījumiem un draudiem. Viņa cīnījās ar dēmoniem, ko varētu radīt tikai pats dēmons. Viss, ko esmu darījis, ir mīlējis viņu tā, kā viņa mīlēja mani. Tagad viņas dzīvi ieskauj mīlestība, smiekli un mūsu ģimene. Šis šausminošais posms ir aiz muguras, un mēs lūdzam cienīt mūsu privātumu, kamēr sagaidām mūsu dēlu pasaulē, kas tagad ir drošāka viņas dēļ,” viņš piebilda.