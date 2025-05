Miljonārs Ainārs Gulbis kopā ar Amazones indiāņiem pirms nāves sadedzinājis iespaidīgu Miervalža Poļa gleznu

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", tā bija Miervalža Poļa viena no iespaidīgākajām un lielākajām gleznām. To māksliniekam pasūtīja miljonārs Ainārs Gulbis, kas pirms tam bija pasūtījis uzgleznot visu savu bērnu portretus. Lielformāta darbs tapa 2004. gadā, tajā Polis bija attēlojis vairāku gadsimtu mākslas ģēniju darbu fragmentus ar centrā esošu pašu Aināru Gulbi, kam pie kājām mētājās alus pudeles, bet fonā – Ventas krasti. Šis iespaidīgais darbs ilgus gadus atradās pasūtītāja villas ēdamistabā, bet par gleznas tālāko likteni nezināja neviens, izņemot pašu Aināru un viņa tuvākos. Un tikai tagad, piecus mēnešus pēc Gulbja nāves, mākslinieks Miervaldis Polis no izstādes kuratoriem uzzināja, kas ar viņa meistardarbu noticis. Un šis gleznas stāsts šokēja arī visus izstādes atklāšanas viesus.