Jūrmalā uzstāsies par "pretkrievisko nostāju" vajātā baltkrievu rokgrupa "Bi-2"

Jūrmalā no šī gada 25. līdz 27. jūlijam norisināsies dziedātājas Laimas Vaikules rīkotais festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala”, kas kopš 2015. gada ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem vasaras mūzikas notikumiem Latvijā. Trīs dienu laikā uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāps mākslinieki no dažādām valstīm un mūzikas žanriem, piedāvājot skatītājiem augstvērtīgus dzīvos priekšnesumus orķestra pavadībā.