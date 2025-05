Kad fikcija paliek realitātes ēnā. Seriāla "Zero Day" recenzija

Tas nav nekas unikāls, ka dižākie Holivudas klasiķi parādās spilgtās lomās arī mūsu mazajos ekrānos TV seriālu stāstos. Esam šeit apsprieduši Silvestru Stalloni «Tulsas karalī» un Džefu Bridžesu «Vecajā vīrā». Visas šīs vecmeistaru benefices vieno fakts, ka seriāli ir kā radīti viņiem. Žanriski un atveidojamajos tēlos netiek eksperimentēts, aktieriem piedāvājot parādīt kādu jaunu, negaidītu meistarības šķautni. Drīzāk aktieru – klasiķu – atveidotie varoņi un to raksturi ir zināmā mērā viņu karjeras spilgtāko lomu esence. Šajās lomās viņi apliecina, ka vēl aizvien spēj nodemonstrēt to, ko varēja pirms vairākām desmitgadēm. Līdzīgi ir arī 81 gadu vecā De Niro gadījumā «Nulles dienā». Aktieris, kurš dažas no savām karjeras nozīmīgākajām lomām nospēlēja jau 70. gadu sākumā, vienmēr ir bijis spēcīgais vīrietis neatkarīgi no tā, vai viņš ir pozitīvais vai negatīvais tēls. Jaunajā seriālā viņš atveido bijušo Amerikas prezidentu pensijā. Jā, jūs iebildīsit, ka De Niro neasociējas ar politiķu lomām, un es tam piekritīšu. Tomēr viņa atveidotā Džordža Mallena tēlā ieskanas daudzi varoņi, kurus savulaik kinoekrānos ir iedzīvinājis De Niro.