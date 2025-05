"Šī filma nav tikai par uzvarām, tā ir arī par cilvēku likteņiem," - režisors Dzintars Dreibergs par savu jauno darbu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana"

Strādājot pie filmas, tikos ar bijušajām TTT spēlētājām, uzzināju daudzas lietas, par kurām līdz šim neviens nebija runājis, kuru nav vēstures grāmatās. Gan par spēles niansēm laukumā, gan par to, kā pret viņām attiecās PSRS izlasē, gan citus interesantus faktus. Tas bija laiks, kad latvieši daudz nerunāja, izrādās, ka arī TTT komandas biedrenes cita citai daudz ko noklusēja – savus ģimenes lielākos noslēpumus neatklāja pat labākajām draudzenēm. Šis būs absolūti patiess stāsts, balstīts uz Dzidras Karamiševas dzīvi. Piemēram, šajā filmā sabiedrība pirmo reizi uzzinās, kāpēc viņa vispār spēlēja basketbolu, arī to, ka viņai bija brālis – leģionārs, kurš dzīvoja ārzemēs,” stāsta Dreibergs, atklājot dažus interesantus faktus par TTT: “Ne velti Ginesa rekordu grāmatā tā atzīta par 20. gadsimta labāko komandu. TTT radīja kombinācijas, kādas tagad spēlē visā pasaulē, tieši TTT meitenes bija pirmās, kas pirms došanās laukumā salika rokas kopā. Tagad tā ir pašsaprotama lieta, taču to ieviesa TTT. To man izstāstīja Skaidrīte Smildziņa-Budovska, sakot, ka tas bija TTT meiteņu pirmsspēles rituāls. Un ar tādu viņas bija neuzvaramas visā pasaulē, bet pārējās komandas sāka to kopēt.”