No Santjago ēnu valstības līdz Patagonijas pingvīnu parādei: pašmāju slavenības ceļojumu šovā iepazīst Čīli

Pavisam neparasta būs brauciena otrā daļa, par kuru atbildīgs mūziķis rolands če. Viņš četrotni vedīs uz Patagoniju – pašiem Čīles dienvidiem. Ierodoties Patagonijā, kļūs skaidrs, ka te no vasaras vairs nav ne miņas – ir auksts un pūš arī nepatīkams vējš, taču skats ir tāds, it kā tiešām būtu nonākuši pasaules malā, kura tāda izskatās gan dabas, gan arī neparastās arhitektūras dēļ.

“Četri uz koferiem” nonāks Puntaarenasā – Patagonijas galvaspilsētā. Galvenā izklaide, kas šeit paredzēta – īpašs brauciens pa jūru, lai apciemotu salu, uz kuras dzīvo tikai pingvīni! Jāņem vērā, ka nakts mājās, kuras noīrējis rolands če, nebūs iespējams nogriezt radiatorus – visi no rīta būs pamatīgi pārkarsuši, jo gaisa temperatūra dzīvoklī sasniegs teju 30 grādu…