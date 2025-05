Noklausies! Intars Busulis izdod pirmo singlu no gaidāmā albuma

“Šobrīd ļoti populāri ir meklēt un izcelt negatīvo, bet man tiešām aizvien biežāk izdodas atrast mirkļus un to vienreizējo sajūtu, kas rodas, kad viss ir savās vietās. Cik labi, ka mums ir mūsu kopīgi iemītā zeme. Cik labi, ka esam atraduši cilvēkus, kuri mūs saprot no pusvārda. Cik labi, ka, braucot no Rīgas uz Ģibuļiem, spīd saule un daba mostas. Un tā es varētu turpināt,” par dziesmas vēstījumu stāsta Intars Busulis.