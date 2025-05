"Es pēkšņi lasīju sarunas ar cilvēkiem, kuri vairs nav dzīvi!" Eds Šīrans dalās pārdzīvojumos, kas kļuva par pamatu viņa vispersoniskākajai dziesmai

“Šajā procesā es ieslēdzu savu veco telefonu,” viņš saka. “Pirmais ziņojums bija no mana drauga Džamala Edvardsa, kurš nesen bija aizgājis mūžībā. Otrais — no manas bijušās draudzenes, ar kuru nebiju sazinājies gadiem. Trešais — no ģimenes locekļa, ar kuru nebiju runājis desmit gadus. Un tā tālāk.”