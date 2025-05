Agnese Drunka šovasar dziesmu un deju svētkos būs raudātāju rindā

Kad kolektīvi piedalījās skatēs, aizkulisēs par "Dzintariņu" īpaši stipri īkšķus turēja Agnese. “Es burtiski izdzīvoju to skati. Pēdējā brīdī nopirkām blūzi, pirms skates gludināju. Atbalstīju aktīvās mammas. Es darba dēļ nevaru pati iesaistīties, bet varu atbalstīt morāli un emocionāli. Viss pārējais jau ir deju kolektīva vadītāju ziņā – kā viņi sagatavos, cik bērni labi nodancos,” bilst Drunka, norādot, ka “tā ir baigi foršā komandas saspēle – bērniem savā starpā, bērniem ar vecākiem, vecākiem savā starpā un vecākiem ar bērniem ar kolektīva vadītājiem”.“Visi jau iet uz to vienoto mērķi, lai svētki būtu feini. Lai būtu prieks un izbaudītu paši, lai skatītāji priecātos, lai mammas sēdētu raudātāju rindās,” nosaka Agnese. Viņa teic: “Gatavošanās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem jaunajiem cilvēkiem iedod sajūtu, ka mēs esam latvieši. Kultūra ir līme, kas mūs visus salīmē kopā. Un es gribētu domāt, ka šie dziesmu un deju svētki arī ir tāda riktīgi gruntīga līme, kas mūs salīmē un ļauj dzīvot līdz nākamajiem lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem. Tie bērni, kas šoreiz ies caur uguni un ūdeni (jo mēs nezinām, vai šoreiz līs lietus vai saule cepinās), viņi būs tie, kas ir tie īstie latvieši. Izejot šim cauri, tu uztausti savu kodu. Mēs, protams, varam runāt par to, vai vajag tās skates, vai vajag to pirmsskates stresu un emocionālo drebulīti. Man liekas, to vajag, jo tad bērni mobilizējas un izdara to labāko. Un es pašreiz redzu, ka manam bērnam prieks ir dubultā!”