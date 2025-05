Vecāku lielākais murgs. "Netflix" skarbā seriāla "Adolescence" recenzija

Džeimija, galvenā varoņa, tēvs, Greiema atveidotais Edijs, ir vienkāršs vīrietis-tēvs. Strādādams garas virsstundas santehniķa darbā, viņš nodrošina vidusmēra iedzīvotāja dzīvi britu ziemeļu mazpilsētā savam dēlam (Ovens Kūpers), meitai Lizai (Amēlija Pīsa), sievai Mandai (Kristīne Tremarko). Liels ir viņa šoks, kad sešos no rīta pie viņiem ielaužas bruņota policistu svīta, aizraujot Džeimiju no gultas un policijas busu un tālāk iecirkni. Iemesls – Džeimiju tur aizdomās par klasesbiedrenes Keitijas slepkavību. Tā sākas pirmā no četrām sērijām, kas katra uzņemta ar nepārtrauktu filmēšanas piegājienu, sekojot varoņiem reālajā laikā un situācijā.