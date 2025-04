Roberto Meloni, Nikolajs Puzikovs un "Vilki" apvieno sardīniešu un latviešu valodu dziesmā "Lustīt mana"

Roberto Meloni saka: ”Latvija priekš manis ir kā audžumamma, jo kad braucu prom no dzimtās Sardīnijas, par Latviju zināju maz, bet cilvēki šeit sagaidīja atplestām rokām un apskāva. Esot Latvijā, to jūtu visus šos gadus. Protams, tā bija abpusēja integrācija, ka pieņēmu valodu un kultūru un tiku uzņemts saimē. Es šeit tik daudz vērtību atrodu, kādas ir manā Sardīnijā! Tā nav nejaušība, ka mēs šo dziesmu laižam klajā 4. maija priekšvakarā – jācīnās par savu brīvību, par savu zemi, pat ja ir grūti, bet tev ir piederības sajūta savai zemei un tu esi gatavs izdarīt visu, lai tā būtu brīva. Nezinu vai varu runāt visu sardīniešu vārdā, bet ļoti vēlos, lai šī dziesma ir apsveikums Latvijai svētkos no Sardīnijas.”