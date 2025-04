Tartu terorizē dusmīga vārna. "Ejot viņai garām, es ņemu līdzi nūju!"

"Vārnas ir inteliģenti putni, kas spēj atminēties cilvēku sejas vai apģērbus. Ja tām iepriekš ir bijušas "problēmas" ar kādu cilvēku, tās var uzmākties citiem, kas šim cilvēkam ir līdzīgi. Aizvainojums var rasties, piemēram, pret cilvēkiem, kuri ziemā baro putnus un pārtrauc to darīt, kad pienāk pavasaris," norāda eksperts. Lai izvairītos no Tartu dusmīgās vārnas uzbrukumiem, Magi iesaka vai nu izvairīties no minētās apkārtnes pavisam, vai, ejot vārnai garām, valkāt cepuri - sevišķi vērtīgas, viņaprāt, esot cepures ar bumbuli. "Vārnas satvers bumbuli uz cepures, un tādā veidā jūs pasargāsiet savu galvu," vēsta eksperts.