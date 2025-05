Pašmāju dizainere Jūlija Malahova pēc šķiršanās no vīra ir kopā ar ukraiņu popdīvas Svetlanas Lobodas direktori

Telefonsarunā ar žurnālu "Kas Jauns" no Francijas Aleksandrs Malahovs ievieš skaidrību, ka ar Jūliju izšķīrušies pirms diviem gadiem. Uzņēmējs atklāj, ka tā dzīvē gadās – dabiski izbeidzas mīlestība un laulātie šķiras. Kā vienu no šķiršanās iemesliem viņš min abu atšķirīgo dzīvesveidu, Jūlija tomēr vēlējusies dzīvot un radīt modi Rīgā, bet Aleksandra bizness un ikdiena jau labu laiku rit Francijā. “Mēs neizsķīrāmies tāpēc, ka kādam no mums parādījās cits partneris. Jūlijai nebija komfortabli Francijā, jo, tā kā Rīgā viņai bija savs butiks (modes zīmola veikals), viņai vajadzēja to attīstīt un turpināt strādāt ar klientēm, tāpēc nācās bieži turp braukt. Protams, daudziem paziņām mūsu šķiršanās bija liels pārsteigums, bet tā gadās. Varbūt tā tikai no malas visiem likās, ka esam saderīgs pāris,” aizdomājas Aleksandrs.