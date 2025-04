To neviens negaidīja! 10 sirdi plosošākās varoņu nāves seriālu vēsturē

Nesen seriāla "Pēdējais no mums” fanus pārsteidza viena no galvenā varoņa Džoela cietsirdīgā nāve. Lai arī tie, kas bija spēlējuši videospēli, jau zināja, kas gaidāms, daudziem notikušais izrādījās šoks. Sociālajā platformā "TikTok" ir publicētas virkne fanu reakcijas – sākot no asarām līdz solījumiem "šo seriālu vairs nekad mūžā neskatīties".