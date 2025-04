Ģirts Ķesteris tumsiņā ved daiļu kolēģi uz stāvvietu. Kas tur notiek?

Īsu brīdi pirms izskanēja šis aicinājums, Ģirts Ķesteris, taisoties nolikt savu vīna glāzi, no kuras iestudējuma "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem" pirmizrādes svinībās malkoja ūdeni, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzina: “Drīz jau pakošu savu uzvalciņu un pavisam noteikti vakara turpinājumu pavadīšu, darot ko īpašu. Atzīšos – man joprojām ļoti patīk braukt ar savu mašīnu! Vienmēr esmu bijis tāds mazliet huligāns gan uz skatuves, gan dzīvē. Patiešām no sirds atkal izbaudu, ka tagad, kad alkoholu vairs nedzeru nekad un nemaz, ikvienā mirklī varu sēsties pie stūres! Nu varu atļauties beidzot braukt, kad tik sirds kāro. Man joprojām ir paveca "Saab" automašīna, kādu pat vairs nemaz neražo, bet patīk tā man bezgala. Man kā vīrietim tik ļoti tīk lepoties – pilnpiedziņa, izcilā gaišzilā krāsā! Šodien vēl nomazgāju un salonu iztīrīju! Aizbraukšu līdz Zaķusalai. Parasti tur apstājos, no attāluma skatos uz Rīgu, un, kad jūtos īpaši, manī ienāk tāda patiesa apjūsma – tas viss pieder man! Nopietni! Un jūtu, ka gūstu spēku no tā,” tā Kas Jauns atzina Ģirts Ķesteris, pie kura negaidīti banketa zālē piesteidza viņa jaunā kolēģe – nu jau par Dailes teātra štata aktrisi kļuvusī Krievijas skatuves un ekrāna zvaigzne Čulpana Hamatova –, kas skaidrā latviešu valodā pieklusināti pastāstīja, ka viņai gadījusies liksta. Proti, pirmizrādes satraukumā viņa vai nu nozaudējusi, vai vienkārši nevarot atrast savu tabakas karsējamo ierīci. “Ģirt, vai vari, lūdzu, aizdot man savējo?!” viņa jautāja. Un Ģirts nekavējoties sameklēja bikšu kabatās vajadzīgo, sniegdams gan ierīci, gan tai pielāgoto smēķi.