"Mēs varētu savākt parakstus, lai šis seriāls nebeigtos?" Skatītāji ar asarām un sajūsmu reaģē uz "Nelūgtie viesi" noslēgumu

"Es nezinu, kā man tagad tikt uz veikalu pēc piena, jo esmu šodien noraudājusies no aizkustinājuma. [..] Paldies, mīļie skatītāji! Paldies katram no jums par siltajiem vārdiem un atbalstu mūsu kino darbam. Atcerējos, kā vēl šī gada sākumā par mums, "Nelūgtie viesi" filmas autoriem, pajokoja televīzijas tiešraidē, kino balvas apbalvošanas ceremonijā, atgādinot, ka "Nelūgtie viesi" netika ielūgti uz kino balvu pasniegšanu. Šim jokam sekoja ironisks turpinājums – pēc dažām nedēļām sākās 3. sezona, kas izraisīja vislielāko skatītāju reakciju un mīlestību, ienākot tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju mājās un pulcējot pie ekrāniem ģimenes, draugus un radus! Tik daudz apkārt sāka runāt par tiem pašiem "neielūgtajiem viesiem"... Nekad neļaujiet nevienam apšaubīt jūsu spējas, turpiniet iesākto, virzieties uz teicamu darba kvalitāti un no sirds vēlam, lai katram no mūsu skatītājiem piepildās visi mērķi un ieceres. Labais vairo labo. Mēs jums ticam, tāpat kā jūs noticējāt mums,” sociālajos tīklos ar emocijām dalās seriāla autore Lelde Kovaļova.