Sirmi mati, sirma bārda! Džonijs Deps pārvērties līdz nepazīšanai

Filma "Day Drinker" iezīmē Depa vērienīgāko mēģinājumu atdzīvināt savu kino karjeru pēc gadiem ilgā skandālu perioda, kas sekoja pēc viņa skaļās šķiršanās no bijušās sievas aktrises Amberas Hērdas. Pēdējos trīs gadus, kopš tiesu darbi ir noslēgušies, zvaigzne piedalījies vairākās mazākās filmās, tostarp kritiķu augsti novērtētajā franču vēsturiskajā drāmā “Žanna Dibarī” ("Jeanne du Barry"). Šajā laikā viņš kā režisors strādājis arī pie Otrā pasaules kara drāmas “Modiljāni. Trīs dienas uz neprāta spārniem” (“Modi: Three Days On The Wing Of Madness").