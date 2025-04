Ar unikālu šovu Latvijā viesosies kosmosa disko mūzikas pionieri - franču kulta grupa "Space"

“Space” vēsture sākās ar vienu neveiksmīgu TV šovu. 70. gadu pirmajā pusē Didjē Maruāni paziņa uzaicināja viņu uzrakstīt melodiju populārzinātniskam šovam “Magic Fly”. Programma nekad netika pārraidīta, bet melodija palika. Un tieši šī dziesma ar tādu pašu nosaukumu vairākus gadus vēlāk kļuva par grupas pirmo hitu un vesela laikmeta vizītkarti. Iedvesmojoties no skaņdarba panākumiem, Maruāni izveido grupu un nosauc to par “Space" - “Kosmoss". Kā atceras Didjē, "ņemot vērā to cilvēku vārdus, kuri man nepārtraukti stāstīja, ka melodija atgādina skaņas, kas nāk no kosmosa, es izvēlējos nosaukumu “Kosmoss."”