Sieviete apgalvo, ka dziedātāja Nika Kārtera dēļ saslima ar dzemdes kakla vēzi

Kārters ir noliedzis Penlijas apsūdzības. "Šis ir vēl viens no tiem pašiem absurdiem apgalvojumiem no sazvērnieku grupas un viņu advokātiem, kuri turpina ļaunprātīgi izmantot tieslietu sistēmu, lai mēģinātu iznīcināt Niku Kārteru. Tas ir ņemts no tā paša paredzamā scenārija – gaidīt gadu desmitiem līdz Kārteram tiek atzīmēts profesionāls sasniegums, pēc tam slēpties aiz tiesību aizsardzības privilēģijas, lai izvirzītu pilnīgi nepatiesus apgalvojumus un mēģinātu radīt maksimālu kaitējumu Nikam un viņa ģimenei," paziņoja viņa advokāti, norādot, ka Niks nekad nav bijis romantiskās vai seksuālās attiecībās ar Lauru Penliju.