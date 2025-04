Psihopātiskie gadi pēc Deivida Bovija nāves. Meita Leksija atklāj dzīvi uz sabrukuma robežas

Leksija atzina, ka bija sevi nosaukusi par “psihopāti”, lai tikai izvairītos no nepieciešamības ieskatīties dziļāk sevī. Par laimi, viņai izdevās izkļūt no ilgstošā sēru perioda un kļūt stiprākai. “Es iemācījos piedot sev visu, ko esmu darījusi, un vairs neuztvert pagātni kā kaut ko tādu, ko var mainīt,” viņa norādīja. “Iemācoties pieņemt to, ko nespēju kontrolēt, es atgādinu sev par to mazo meiteni, kāda kādreiz biju.”